Anthology Плате

Распон плата Anthology је од $15,075 у годишњој укупној компензацији за Konsultant menadžmenta на доњем крају до $179,598 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Anthology. Последње ажурирање: 8/21/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $125K

Full-Stack softverski inženjer

Informatičar (IT)
$74.6K
Konsultant menadžmenta
$15.1K

Dizajner proizvoda
$87.4K
Menadžer softverskog inženjerstva
$70.4K
Arhitekta rešenja
$180K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Anthology је Arhitekta rešenja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $179,598. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Anthology је $81,030.

