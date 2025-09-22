Direktorijum kompanija
Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in China u Ant Group iznosi CN¥499K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ant Group. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Medijanski paket
company icon
Ant Group
Software Engineer
Beijing, BJ, China
Ukupno godišnje
CN¥499K
Nivo
11
Osnovna plata
CN¥499K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Ant Group?

CN¥1.15M

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Doprinesi

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Ant Group in China sits at a yearly total compensation of CN¥901,504. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ant Group for the Софтверски Инжењер role in China is CN¥475,976.

Drugi resursi