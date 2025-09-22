Direktorijum kompanija
Ant Group
  • Plate
  • Дата Сајентист

  • Sve Дата Сајентист plate

Ant Group Дата Сајентист Plate

Medijana Дата Сајентист kompenzacionog paketa in China u Ant Group iznosi CN¥638K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ant Group. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Medijanski paket
company icon
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
Ukupno godišnje
CN¥638K
Nivo
hidden
Osnovna plata
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥150K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Ant Group?

CN¥1.15M

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u Ant Group in China iznosi CN¥881,043 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ant Group za Дата Сајентист poziciju in China je CN¥590,640.

