Ant Group
Ant Group Плате

Распон плата Ant Group је од $54,398 у годишњој укупној компензацији за Menadžer projekta на доњем крају до $220,743 за Poslovni analitičar на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Ant Group. Последње ажурирање: 8/21/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $69.5K
Menadžer proizvoda
Median $87.6K
Poslovni analitičar
$221K

Razvoj poslovanja
$56K
Naučnik podataka
$90.6K
Marketing
$121K
Marketinške operacije
$167K
Dizajner proizvoda
$80.4K
Menadžer projekta
$54.4K
Arhitekta rešenja
$146K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Ant Group је Poslovni analitičar at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $220,743. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Ant Group је $89,118.

