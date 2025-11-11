Direktorijum kompanija
Ansys
Produkcijski softverski inženjer kompenzacija in United States u Ansys kreće se od $124K po year za P2 do $139K po year za P3. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $150K.

Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
P1
Software Engineer 1(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer 2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
Senior Software Engineer
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Raspored sticanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Ansys, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Produkcijski softverski inženjer poziciju u Ansys in United States iznosi $186,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ansys za Produkcijski softverski inženjer poziciju in United States je $144,545.

