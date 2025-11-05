Ansys Softverski Inženjer Plate u Spain

Softverski Inženjer kompenzacija in Spain u Ansys kreće se od €45.7K po year za P2 do €70.5K po year za P3. Medijana year kompenzacionog paketa in Spain iznosi €61.1K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ansys. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Početni nivo ) € -- € -- € -- € -- P2 Software Engineer 2 €45.7K €38.6K €4.8K €2.4K P3 Senior Software Engineer €70.5K €55.4K €12.3K €2.9K P4 Lead Software Engineer € -- € -- € -- € --

Raspored sticanja Glavni 33 % GOD 1 33 % GOD 2 33 % GOD 3 Tip akcija RSU U kompaniji Ansys, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja: 33 % stiče se u 1st - GOD ( 33.00 % godišnje )

33 % stiče se u 2nd - GOD ( 33.00 % godišnje )

33 % stiče se u 3rd - GOD ( 33.00 % godišnje )

