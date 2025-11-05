Softverski Inženjer kompenzacija in Raleigh-Durham Area u Ansys iznosi $142K po year za P3. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ansys. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$142K
$111K
$17K
$13.5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
33%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
U kompaniji Ansys, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)
