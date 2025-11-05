Softverski Inženjer kompenzacija in Pune Metropolitan Region u Ansys kreće se od ₹1.7M po year za P1 do ₹3.18M po year za P4. Medijana year kompenzacionog paketa in Pune Metropolitan Region iznosi ₹1.84M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ansys. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
₹1.7M
₹1.66M
₹0
₹38.2K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹3.18M
₹2.95M
₹0
₹226K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
33%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
U kompaniji Ansys, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)
