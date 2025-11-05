Softverski Inženjer kompenzacija in Pittsburgh Area u Ansys kreće se od $86K po year za P1 do $140K po year za P4. Medijana year kompenzacionog paketa in Pittsburgh Area iznosi $129K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ansys. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
$140K
$113K
$16K
$11.7K
33%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
U kompaniji Ansys, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)
