Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Bengaluru u Ansys kreće se od ₹2.09M po year za P1 do ₹4.61M po year za P4. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹4.84M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ansys. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Početni nivo ) ₹2.09M ₹1.79M ₹257K ₹43.2K P2 Software Engineer 2 ₹2.74M ₹2.11M ₹342K ₹281K P3 Senior Software Engineer ₹4.45M ₹3.35M ₹961K ₹137K P4 Lead Software Engineer ₹4.61M ₹3.71M ₹767K ₹130K Prikaži 4 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni 33 % GOD 1 33 % GOD 2 33 % GOD 3 Tip akcija RSU U kompaniji Ansys, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja: 33 % stiče se u 1st - GOD ( 33.00 % godišnje )

33 % stiče se u 2nd - GOD ( 33.00 % godišnje )

33 % stiče se u 3rd - GOD ( 33.00 % godišnje )

