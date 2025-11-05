Softverski Inženjer kompenzacija in France u Ansys iznosi €63.7K po year za P3. Medijana year kompenzacionog paketa in France iznosi €62.6K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ansys. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€63.7K
€51.3K
€7.4K
€5K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
33%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
U kompaniji Ansys, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv