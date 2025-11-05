Ansys Softverski Inženjer Plate u Canada

Softverski Inženjer kompenzacija in Canada u Ansys kreće se od CA$79.7K po year za P1 do CA$117K po year za P3. Medijana year kompenzacionog paketa in Canada iznosi CA$108K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ansys. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Početni nivo ) CA$79.7K CA$76.5K CA$0 CA$3.2K P2 Software Engineer 2 CA$112K CA$98K CA$8.2K CA$6.2K P3 Senior Software Engineer CA$117K CA$105K CA$8.9K CA$3.6K P4 Lead Software Engineer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Prikaži 4 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni 33 % GOD 1 33 % GOD 2 33 % GOD 3 Tip akcija RSU U kompaniji Ansys, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja: 33 % stiče se u 1st - GOD ( 33.00 % godišnje )

33 % stiče se u 2nd - GOD ( 33.00 % godišnje )

33 % stiče se u 3rd - GOD ( 33.00 % godišnje )

Koji je raspored vest schedule u Ansys ?

