Ansys Mašinski Inženjer Plate u San Francisco Bay Area

Mašinski Inženjer kompenzacija in San Francisco Bay Area u Ansys kreće se od $176K po year za P3 do $284K po year za P5. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $186K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ansys. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus P1 $ -- $ -- $ -- $ -- P2 $ -- $ -- $ -- $ -- P3 $176K $149K $12.9K $14.2K P4 $ -- $ -- $ -- $ -- Prikaži 4 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni 33 % GOD 1 33 % GOD 2 33 % GOD 3 Tip akcija RSU U kompaniji Ansys, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja: 33 % stiče se u 1st - GOD ( 33.00 % godišnje )

33 % stiče se u 2nd - GOD ( 33.00 % godišnje )

33 % stiče se u 3rd - GOD ( 33.00 % godišnje )

Koji je raspored vest schedule u Ansys ?

