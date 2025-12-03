Direktorijum kompanija
Ansys
Ansys Elektroinženjer Plate

Prosečna Elektroinženjer ukupna kompenzacija in United States u Ansys kreće se od $142K do $207K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ansys. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$163K - $186K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$142K$163K$186K$207K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Ansys, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Elektroinženjer poziciju u Ansys in United States iznosi $206,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ansys za Elektroinženjer poziciju in United States je $141,750.

Drugi resursi

