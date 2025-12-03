Direktorijum kompanija
Ansira
Ansira Menadžer Projekta Plate

Prosečna Menadžer Projekta ukupna kompenzacija in United States u Ansira kreće se od $61.5K do $89.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ansira. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$69.8K - $81K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$61.5K$69.8K$81K$89.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Ansira?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Projekta poziciju u Ansira in United States iznosi $89,250 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ansira za Menadžer Projekta poziciju in United States je $61,500.

