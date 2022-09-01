Каталог Компанија
Ansira
Ansira Плате

Распон плата Ansira је од $56,218 у годишњој укупној компензацији за Marketing на доњем крају до $117,000 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Ansira. Последње ажурирање: 8/21/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $117K
Marketing
$56.2K
Menadžer projekta
$75.4K

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Ansira је Softverski inženjer са годишњом укупном компензацијом од $117,000. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Ansira је $75,375.

