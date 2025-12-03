Direktorijum kompanija
Anritsu
Anritsu Inženjer Prodaje Plate

Prosečna Inženjer Prodaje ukupna kompenzacija in Romania u Anritsu kreće se od RON 128K do RON 179K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Anritsu. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$31.4K - $36.5K
Romania
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$29K$31.4K$36.5K$40.6K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Anritsu?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Inženjer Prodaje poziciju u Anritsu in Romania iznosi RON 179,126 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Anritsu za Inženjer Prodaje poziciju in Romania je RON 127,947.

