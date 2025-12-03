Direktorijum kompanija
Anritsu
Anritsu IT Tehnolog Plate

Prosečna IT Tehnolog ukupna kompenzacija u Anritsu kreće se od £35.8K do £49.8K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Anritsu. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$51.3K - $60.4K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$47.9K$51.3K$60.4K$66.7K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Anritsu?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za IT Tehnolog poziciju u Anritsu iznosi £49,840 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Anritsu za IT Tehnolog poziciju je £35,783.

Drugi resursi

