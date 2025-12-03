Direktorijum kompanija
Prosečna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna kompenzacija in Mexico u Anon kreće se od MX$1.94M do MX$2.83M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Anon. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$119K - $136K
Mexico
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$104K$119K$136K$151K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Anon in Mexico iznosi MX$2,832,881 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Anon za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in Mexico je MX$1,944,605.

