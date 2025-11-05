Direktorijum kompanija
Anheuser-Busch InBev Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate u New York City Area

Medijana Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacionog paketa in New York City Area u Anheuser-Busch InBev iznosi $410K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Anheuser-Busch InBev. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Anheuser-Busch InBev
Software Engineering Manager
New York, NY
Ukupno godišnje
$410K
Nivo
L4
Osnovna plata
$245K
Stock (/yr)
$55K
Bonus
$110K
Godine u kompaniji
5-10 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Anheuser-Busch InBev in New York City Area iznosi $1,070,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Anheuser-Busch InBev za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in New York City Area je $410,000.

