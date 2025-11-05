Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Denver And Boulder Area u Angi kreće se od $143K po year za L1 do $252K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Denver And Boulder Area iznosi $183K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Angi. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
$143K
$126K
$10.7K
$6K
L2
$168K
$148K
$11K
$9.5K
L3
$157K
$153K
$4.8K
$0
L4
$252K
$203K
$34K
$15K
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Angi, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)