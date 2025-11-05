Angi Softverski Inženjer Plate u Greater Denver And Boulder Area

Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Denver And Boulder Area u Angi kreće se od $143K po year za L1 do $252K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Denver And Boulder Area iznosi $183K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Angi. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo Dodaj kompenzaciju Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus L1 Software Engineer 1 ( Početni nivo ) $143K $126K $10.7K $6K L2 Software Engineer 2 $168K $148K $11K $9.5K L3 Senior Software Engineer 1 $157K $153K $4.8K $0 L4 Senior Software Engineer 2 $252K $203K $34K $15K Prikaži 2 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija RSU U kompaniji Angi, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje )

Koji je raspored vest schedule u Angi ?

