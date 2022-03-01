Direktorijum kompanija
Angi Plate

Plate Angi kreću se od $49,750 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $280,812 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Angi. Poslednja izmena: 8/29/2025

$160K

Софтверски Инжењер
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $195K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
L3 $274K
L4 $281K

Дата Сајентист
Median $207K
Продукт Дизајнер
Median $138K
Регрутер
Median $130K
Административни Асистент
$112K
Бизнис Аналитичар
$167K
Финансијски Аналитичар
$169K
Људски Ресурси
$130K
Маркетинг
$78.6K
Продаја
$49.8K
УИкс Ресерчер
$184K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Angi, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Angi je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the L4 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $280,812. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Angi je $169,150.

Drugi resursi