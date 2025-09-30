Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Bengaluru u Angel One kreće se od ₹3.05M po year do ₹6.87M. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹3.8M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Angel One. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
SDE 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
