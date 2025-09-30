Direktorijum kompanija
Angel One
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Bengaluru

Angel One Софтверски Инжењер Plate u Greater Bengaluru

Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Bengaluru u Angel One kreće se od ₹3.05M po year do ₹6.87M. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹3.8M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Angel One. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
SDE 1
(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Angel One in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹6,874,631. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Софтверски Инжењер role in Greater Bengaluru is ₹3,817,011.

