  • Plate
  • Продукт Менаџер

  • Sve Продукт Менаџер plate

  • Greater Bengaluru

Angel One Продукт Менаџер Plate u Greater Bengaluru

Medijana Продукт Менаџер kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru u Angel One iznosi ₹2.51M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Angel One. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Angel One
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹2.51M
Nivo
Associate Product Manager
Osnovna plata
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Angel One?

₹13.95M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

The highest paying salary package reported for a Продукт Менаџер at Angel One in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹12,672,627. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Продукт Менаџер role in Greater Bengaluru is ₹3,509,706.

