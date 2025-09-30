Direktorijum kompanija
Angel One
  • Plate
  • Дата Сајентист

  • Sve Дата Сајентист plate

  • Greater Bengaluru

Angel One Дата Сајентист Plate u Greater Bengaluru

Medijana Дата Сајентист kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru u Angel One iznosi ₹6.8M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Angel One. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹6.8M
Nivo
T3
Osnovna plata
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹728K
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
9 Godine
Koji su karijerni nivoi u Angel One?

₹13.95M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u Angel One in Greater Bengaluru iznosi ₹10,858,660 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Angel One za Дата Сајентист poziciju in Greater Bengaluru je ₹7,216,618.

Drugi resursi