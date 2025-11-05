Direktorijum kompanija
Andrews Cooper Mašinski Inženjer Plate u Greater Seattle Area

Medijana Mašinski Inženjer kompenzacionog paketa in Greater Seattle Area u Andrews Cooper iznosi $138K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Andrews Cooper. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Andrews Cooper
Senior Mechanical Engineer
Bothell, WA
Ukupno godišnje
$138K
Nivo
L3
Osnovna plata
$133K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Godine u kompaniji
7 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Najveći paket kompenzacije za Mašinski Inženjer poziciju u Andrews Cooper in Greater Seattle Area iznosi $157,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Andrews Cooper za Mašinski Inženjer poziciju in Greater Seattle Area je $137,000.

