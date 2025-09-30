Direktorijum kompanija
Anaplan
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater London Area

Anaplan Софтверски Инжењер Plate u Greater London Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater London Area u Anaplan kreće se od £69.2K po year za P2 do £121K po year za P4. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater London Area iznosi £91K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Anaplan. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
(Početni nivo)
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Prikaži 1 Više nivoa
£121K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Anaplan, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Anaplan in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £152,321. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anaplan for the Софтверски Инжењер role in Greater London Area is £81,477.

