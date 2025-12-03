Direktorijum kompanija
AmWINS Group
AmWINS Group Poslovni Analitičar Plate

Prosečna Poslovni Analitičar ukupna kompenzacija in United States u AmWINS Group kreće se od $73.8K do $105K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete AmWINS Group. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$84.6K - $99K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$73.8K$84.6K$99K$105K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u AmWINS Group?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u AmWINS Group in United States iznosi $105,300 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AmWINS Group za Poslovni Analitičar poziciju in United States je $73,800.

Drugi resursi

