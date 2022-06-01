Каталог Компанија
AmTrust Financial
Радите овде? Затражите своју компанију

AmTrust Financial Плате

Распон плата AmTrust Financial је од $85,425 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $141,365 за Naučnik podataka на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније AmTrust Financial. Последње ажурирање: 8/21/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Poslovni analitičar
$88.2K
Analitičar podataka
$119K
Naučnik podataka
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Softverski inženjer
$85.4K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у AmTrust Financial је Naučnik podataka at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $141,365. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у AmTrust Financial је $103,800.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за AmTrust Financial

Повезане компаније

  • Coinbase
  • Roblox
  • Spotify
  • Intuit
  • Databricks
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси