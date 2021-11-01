Каталог Компанија
Amplify Плате

Распон плата Amplify је од $73,500 у годишњој укупној компензацији за Korisnička podrška на доњем крају до $160,800 за Regrutер на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Amplify. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $135K
Menadžer proizvoda
Median $135K
UX istraživač
Median $95K

Korisnička podrška
$73.5K
Analitičar podataka
$115K
Informatičar (IT)
$131K
Marketing
$129K
Dizajner proizvoda
Median $110K
Menadžer projekta
$133K
Regrutер
$161K
Често постављана питања

Den högst betalande rollen som rapporterats på Amplify är Regrutер at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $160,800. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Amplify är $130,117.

