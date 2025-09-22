Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u Amperity iznosi $171K po year za Software Engineer II. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $168K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Amperity. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$171K
$156K
$3.2K
$12.4K
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Amperity, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv