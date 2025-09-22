Direktorijum kompanija
Amperity
  • Продукт Менаџер

  • Sve Продукт Менаџер plate

Amperity Продукт Менаџер Plate

Medijana Продукт Менаџер kompenzacionog paketa in United States u Amperity iznosi $206K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Amperity. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Medijanski paket
company icon
Amperity
Product Manager
Seattle, WA
Ukupno godišnje
$206K
Nivo
Director
Osnovna plata
$186K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
9 Godine
Koji su karijerni nivoi u Amperity?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Option

U kompaniji Amperity, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Менаџер poziciju u Amperity in United States iznosi $226,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Amperity za Продукт Менаџер poziciju in United States je $205,000.

Drugi resursi