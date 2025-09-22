Direktorijum kompanija
Amperity
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Бизнис Аналитичар

  • Sve Бизнис Аналитичар plate

Amperity Бизнис Аналитичар Plate

Prosečna Бизнис Аналитичар ukupna kompenzacija in United States u Amperity kreće se od $119K do $173K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Amperity. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$136K - $155K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$119K$136K$155K$173K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Бизнис Аналитичар prijavas u Amperity da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Option

U kompaniji Amperity, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Бизнис Аналитичар ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Korkein ilmoitettu palkkaus Бизнис Аналитичар roolille yrityksessä Amperity in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $172,870. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Amperity Бизнис Аналитичар roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $118,665.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Amperity

Srodne kompanije

  • Ivanti
  • AvidXchange
  • data.world
  • AB Tasty
  • Mastercard
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi