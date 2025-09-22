Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u Ampere Computing kreće se od $170K po year za L6 do $275K po year za L8. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $198K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ampere Computing. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
