  • Plate
  • Хардверски Инжењер

  • Sve Хардверски Инжењер plate

Ampere Computing Хардверски Инжењер Plate

Хардверски Инжењер kompenzacija in United States u Ampere Computing kreće se od $189K po year za L6 do $364K po year za L9. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $196K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ampere Computing. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
Principal Engineer
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
Senior Principal Engineer
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Ampere Computing?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Хардверски Инжењер poziciju u Ampere Computing in United States iznosi $363,667 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ampere Computing za Хардверски Инжењер poziciju in United States je $204,700.

