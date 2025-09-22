Хардверски Инжењер kompenzacija in United States u Ampere Computing kreće se od $189K po year za L6 do $364K po year za L9. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $196K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ampere Computing. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
