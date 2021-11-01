Каталог Компанија
AMI
AMI Плате

Распон плата AMI је од $25,596 у годишњој укупној компензацији за Menadžer proizvoda на доњем крају до $170,850 за Tehnički menadžer programa на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније AMI. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $28.7K
Računovođa
$152K
Menadžer proizvoda
$25.6K

Prodaja
$32.9K
Menadžer softverskog inženjerstva
$159K
Tehnički menadžer programa
$171K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у AMI је Tehnički menadžer programa at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $170,850. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у AMI је $92,452.

