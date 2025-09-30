Direktorijum kompanija
Amgen
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Los Angeles Area

Amgen Софтверски Инжењер Plate u Greater Los Angeles Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Los Angeles Area u Amgen kreće se od $115K po year za L3 do $275K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Los Angeles Area iznosi $210K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Amgen. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzaciju
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
(Početni nivo)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Dodaj kompenzaciju

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

0%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

34%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Amgen, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 0% stiče se u 1st-GOD (0.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)

  • 34% stiče se u 4th-GOD (34.00% godišnje)



Uključeni Nazivi

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Amgen in Greater Los Angeles Area iznosi $284,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Amgen za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Los Angeles Area je $192,500.

Drugi resursi