Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Los Angeles Area u Amgen kreće se od $115K po year za L3 do $275K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Los Angeles Area iznosi $210K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Amgen. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
34%
GOD 4
U kompaniji Amgen, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
0% stiče se u 1st-GOD (0.00% godišnje)
33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)
34% stiče se u 4th-GOD (34.00% godišnje)
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv