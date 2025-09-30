Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Amgen. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
34%
GOD 4
U kompaniji Amgen, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
0% stiče se u 1st-GOD (0.00% godišnje)
33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)
34% stiče se u 4th-GOD (34.00% godišnje)