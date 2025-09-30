Дата Сајентист kompenzacija in Greater Los Angeles Area u Amgen kreće se od $96.7K po year za L3 do $218K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Los Angeles Area iznosi $139K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Amgen. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
0%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
34%
GOD 4
U kompaniji Amgen, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
0% stiče se u 1st-GOD (0.00% godišnje)
33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)
34% stiče se u 4th-GOD (34.00% godišnje)