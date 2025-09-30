Direktorijum kompanija
Amgen
  • Plate
  • Дата Сајентист

  • Sve Дата Сајентист plate

  • Greater Los Angeles Area

Amgen Дата Сајентист Plate u Greater Los Angeles Area

Дата Сајентист kompenzacija in Greater Los Angeles Area u Amgen kreće se od $96.7K po year za L3 do $218K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Los Angeles Area iznosi $139K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Amgen. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

0%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

34%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Amgen, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 0% stiče se u 1st-GOD (0.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)

  • 34% stiče se u 4th-GOD (34.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u Amgen in Greater Los Angeles Area iznosi $218,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Amgen za Дата Сајентист poziciju in Greater Los Angeles Area je $143,000.

