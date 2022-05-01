Direktorijum kompanija
AMETEK
AMETEK Plate

Plate AMETEK kreću se od $58,107 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $265,200 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou.

$160K

Електро Инжењер
Median $200K
Хардверски Инжењер
$60.6K
Машински Инжењер
$147K

Оптички Инжењер
$143K
Софтверски Инжењер
$58.1K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$265K
Технички Програм Менаџер
$171K
ЧПП

The highest paying role reported at AMETEK is Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $265,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AMETEK is $147,000.

