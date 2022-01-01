Direktorijum kompanija
American Tower
American Tower Plate

Plate American Tower kreću se od $34,053 ukupne kompenzacije godišnje za Пројект Менаџер na nižem nivou do $222,408 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u American Tower. Poslednja izmena: 9/11/2025

$160K

Хардверски Инжењер
$106K
Пројект Менаџер
$34.1K
Софтверски Инжењер
$199K

Софтверски Инжењеринг Менаџер
$222K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji American Tower, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ЧПП

The highest paying role reported at American Tower is Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $222,408. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Tower is $152,263.

Drugi resursi