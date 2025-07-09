Direktorijum kompanija
American Medical Association
American Medical Association Plate

Plate American Medical Association kreću se od $77,610 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $587,050 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u American Medical Association. Poslednja izmena: 9/11/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $110K

Full-Stack softverski inženjer

Дата Аналитичар
$77.6K
Дата Сајентист
$85.4K

Продукт Дизајнер
$81.6K
Продукт Менаџер
$249K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$587K
Солушн Архитекта
$139K
ЧПП

The highest paying role reported at American Medical Association is Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $587,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Medical Association is $110,000.

Drugi resursi