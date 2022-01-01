Direktorijum kompanija
American Family Insurance
American Family Insurance Plate

Plate American Family Insurance kreću se od $22,718 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $190,950 za Технички Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u American Family Insurance. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $127K

Backend softverski inženjer

Бизнис Аналитичар
Median $102K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Дата Сајентист
Median $152K
Актуар
$161K
Људски Ресурси
$22.7K
Информациони Технолог (ИТ)
$124K
Маркетинг
$121K
Продаја
$52.5K
Сајберсекјурити Аналитичар
$153K
Технички Програм Менаџер
$191K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u American Family Insurance je Технички Програм Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $190,950. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u American Family Insurance je $127,000.

Drugi resursi