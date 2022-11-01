Direktorijum kompanija
American Civil Liberties Union
American Civil Liberties Union Plate

Plate American Civil Liberties Union kreću se od $59,746 ukupne kompenzacije godišnje za Грађевински Инжењер na nižem nivou do $169,526 za Маркетинг na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u American Civil Liberties Union. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Грађевински Инжењер
$59.7K
Дата Сајентист
$134K
Маркетинг
$170K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u American Civil Liberties Union je Маркетинг at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $169,526. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u American Civil Liberties Union je $134,325.

