American Axle & Manufacturing
American Axle & Manufacturing Plate

Plate American Axle & Manufacturing kreću se od $15,075 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $183,600 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u American Axle & Manufacturing. Poslednja izmena: 8/31/2025

$160K

Машински Инжењер
Median $91.7K
Дата Сајентист
$15.1K
Продукт Дизајнер
$110K

Софтверски Инжењеринг Менаџер
$184K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u American Axle & Manufacturing je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $183,600. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u American Axle & Manufacturing je $100,640.

Drugi resursi