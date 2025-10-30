Direktorijum kompanija
American Airlines
  • Plate
  • Analitičar Podataka

  • Sve Analitičar Podataka plate

American Airlines Analitičar Podataka Plate

Analitičar Podataka kompenzacija in United States u American Airlines kreće se od $86.5K po year za L3 do $103K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $93K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete American Airlines. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$86.5K
$86.5K
$0
$0
L4
$103K
$103K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 1 Više nivoa
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u American Airlines?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u American Airlines in United States iznosi $112,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u American Airlines za Analitičar Podataka poziciju in United States je $93,000.

