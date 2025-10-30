American Airlines Poslovni Analitičar Plate

Poslovni Analitičar kompenzacija in United States u American Airlines kreće se od $83.8K po year za L2 do $108K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $109K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete American Airlines. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus L2 Associate Business Analyst $83.8K $82.5K $0 $1.3K L3 Business Analyst $101K $100K $0 $300 L4 Senior Business Analyst $108K $107K $0 $1.4K L5 Technical Lead $ -- $ -- $ -- $ -- Prikaži 1 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

