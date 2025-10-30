Poslovni Analitičar kompenzacija in United States u American Airlines kreće se od $83.8K po year za L2 do $108K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $109K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete American Airlines. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
