Direktorijum kompanija
Amentum
Amentum Plate

Plate Amentum kreću se od $78,605 ukupne kompenzacije godišnje za Фацилитис Менаџер na nižem nivou do $174,125 za Кастомер Сервис na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Amentum. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $80K

Produkcijski softverski inženjer

Дата Аналитичар
Median $128K
Машински Инжењер
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Кастомер Сервис
$174K
Фацилитис Менаџер
$78.6K
Финансијски Аналитичар
$114K
Хардверски Инжењер
$133K
Информациони Технолог (ИТ)
$105K
Програм Менаџер
$129K
Пројект Менаџер
$113K
Сајберсекјурити Аналитичар
$171K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Amentum je Кастомер Сервис at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $174,125. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Amentum je $114,425.

Drugi resursi