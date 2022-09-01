Каталог Компанија
Amelia
Радите овде? Затражите своју компанију

Amelia Плате

Распон плата Amelia је од $58,920 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $226,125 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Amelia. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Razvoj poslovanja
$121K
Softverski inženjer
$58.9K
Menadžer softverskog inženjerstva
$226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Arhitekta rešenja
$199K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Amelia to Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $226,125. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Amelia wynosi $159,800.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Amelia

Повезане компаније

  • Lyft
  • Roblox
  • Pinterest
  • Apple
  • Facebook
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси