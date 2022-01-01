Direktorijum kompanija
Ambry Genetics
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Ambry Genetics Plate

Plate Ambry Genetics kreću se od $71,400 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Аналитичар na nižem nivou do $226,860 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Ambry Genetics. Poslednja izmena: 9/1/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $115K
Бизнис Аналитичар
$71.4K
Дата Сајентист
$227K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продукт Дизајнер
$123K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Ambry Genetics je Дата Сајентист at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $226,860. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ambry Genetics je $119,003.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Ambry Genetics

Srodne kompanije

  • LEK
  • Dialpad
  • Sema4
  • Integrated DNA Technologies
  • ESET
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi